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جنوى يعين شيفشينكو مدرباً له حتى 2024

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شيفشينكو
أندريه تولى تدريب منتخب بلاده 5 أعوام

جنوى يعين شيفشينكو مدرباً له حتى 2024

جنوى - رويترز

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أعلن نادي جنوى المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد أنه عين لاعب ومدرب منتخب أوكرانيا السابق أندريه شيفتشنكو مدربا جديدا لفريقه، بناء على عقد يستمر حتى 2024.

ويتولى شيفتشنكو مهاجم ميلان الأسبق تدريب جنوى، خلفا لسلفه دافيدي بالارديني الذي أقيل من المنصب يوم السبت.

وقاد شيفتشنكو (45 عاما) منتخب أوكرانيا للصعود ولأول مرة لدور الثمانية في بطولة أوروبا في وقت سابق من العام الحالي قبل أن يخسر أمام إنجلترا في العاصمة الإيطالية.

واستقال أندريه شيفتشنكو من تدريب منتخب بلاده في أغسطس الماضي بعد استمراره خمسة أعوام مع الفريق وسيكون تدريب جنوى أول تجربة له على مستوى الأندية.

ويحتل جنوى المركز 18 بين فرق الدوري الإيطالي بعد أول 12 جولة، بعد أن حقق فوزا وحيدا خلال الموسم الحالي.

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