ريال مدريد يتجاوز رايو فايكانو ويتصدر مؤقتاً

انتزع ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه رايو فايكانو 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

وتقدم الريال بهدف سجله توني كروس في الدقيقة 14، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 38، قبل أن يسجل رايو فايكانو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 76 عن طريق راداميل فالكاو.

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ورفع الريال رصيده إلى 27 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة ريال سوسيداد وأوساسونا يوم الأحد، وتوقف رصيد فايكانو عند 20 نقطة في المركز السادس.

وهذا هو الفوز الثامن للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث، فيما أصبحت هذه هي الخسارة الخامسة لفايكانو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مباراتين.