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ساوثغيت: كين سيستعيد لمسته تحت قيادة كونتي

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هاري كين
كين سجل هدفاً واحداً خلال الموسم الجاري

ساوثغيت: كين سيستعيد لمسته تحت قيادة كونتي

لندن - رويترز

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يعتقد غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم أن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير يمكنه استعادة لمسته التهديفية المتميزة الآن بعد تولي الإيطالي أنطونيو كونتي تدريب النادي اللندني.

وفي الموسم الماضي توج كين بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز عندما أحرز 23 هدفا وهيأ 14 فرصة لزملائه لكنه لم يحرز سوى هدف وحيد في الدوري خلال الموسم الحالي بينما تعثر هجوم توتنهام تحت قيادة المدرب السابق نونو إسبريتو سانتو الذي أقيل مؤخرا وتولى كونتي مدرب تشيلسي وإنتر ميلان السابق المهمة بدلا منه.

وقال ساوثغيت إن كين قائد منتخب إنجلترا واجها "صيفا معقدا" بعد فشل سعيه للرحيل عن توتنهام لكنه الآن يملك فرصة لتجاوز كل هذا والبدء من جديد تحت قيادة كونتي.

وأتبع ساوثجغت للصحفيين: الآن تغير المدرب وأعتقد أن أمامه فرصة لتحقيق انطلاقة جديدة وأعتقد أن هذا سيكون بمثابة دافع جيد وأعتبر ما حدث تجربة قاسية.. تسببت له في در فعل سيء من جانب بعض المشجعين وأضطر بسببها للتعامل مع الكثير من التبعات غير المقصودة نتيجة انتقال محتمل خلال الصيف.

وأضاف ساوثغيت: انضمام أنطونيو كونتي لتوتنهام ربما يكون أمرا طيبا بالنسبة لموقف هاري. ونتيجة لمعرفتي به كمدرب متميز وشخصية جيدة للغاية فأنا على ثقة بأنه سينجح في تحفيز هاري على الرد والعمل سريعا جدا.

وعبر ساوثغيت أيضا عن أمله في تحسن أداء لاعب الوسط ديلي آلي تحت قيادة كونتي أيضا بعد غيابه عن المنتخب الإنجليزي طوال عامين.

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