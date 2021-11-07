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غوارديولا يعود إلى برشلونة لدعم تشافي في منصبه الجديد

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تشافي فيا غوارديولا برشلونة
تشافي زامل غوارديولا كلاعب ومدرب

غوارديولا يعود إلى برشلونة لدعم تشافي في منصبه الجديد

العربية.نت

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سيكون بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بمقدمة الحاضرين في ملعب كامب نو يوم الاثنين لحضور مؤتمر تقديم زميله السابق تشافي هيرنانديز مدرباً جديداً لبرشلونة خلفاً لرونالد كومان.

وتزامل غوارديولا مع تشافي بين عامي 1998 وحتى 2001 عندما غادر الأول برشلونة، ومن ثم عاد بعد 8 أعوام ليدرب تشافي وزملاءه 4 مواسم وصنع أعظم فريق في تاريخ نادي برشلونة.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية تفاصيل يوم تقديم تشافي كمدرب لنادي برشلونة الذي تركه عام 2015 لينتقل إلى السد القطري كلاعب ولاحقاً كمدرب، إذ سيكون إلى جانب الرئيس جوان لابورتا في المؤتمر الصحافي للإجابة على أسئلة الإعلام، ومن المتوقع أن يكون بيب غوارديولا في مقدمة الحضور، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين السابقين الذين زاملوا تشافي خلال لعبه لبرشلونة بين عامي 1998 وحتى 2015، بالإضافة إلى قادة الفريق سيرجيو بوسكيتيس وجيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو وجوردي ألبا الذين لن ينضموا إلى المنتخب الإسباني في ذلك اليوم.

وسيبدأ تشافي مهامه بشكل فعلي مع برشلونة ابتداء من يوم الثلاثاء، بعد انتهاء تكليف سيرجي باراخوان، الذي تولى تدريب برشلونة بشكل مؤقت عقب إقالة رونالد كومان.

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