فالنسيا يرفض الخسارة من أتلتيكو ويسجل ثنائية في 4 دقائق

أهدر أتلتيكو مدريد فوزاً كان في متناوله على مضيفه فالنسيا واستسلم للتعادل 3 - 3 يوم الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت اليوم أيضا فوز فياريال على خيتافي 1 - صفر.

على استاد "ميستايا" الشهير في فالنسيا، كان أتلتيكو مدريد في طريقه لمواصلة نتائجه الجيدة في الموسم الحالي بعدما قدم ومضيفه فالنسيا عرضا قويا على مدار شوطي المباراة لكن أتلتيكو استسلم للتعادل في نهاية المباراة واستقبلت شباكه هدفين في الوقت بدل الضائع للقاء. ورفع أتلتيكو رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع وارتفع رصيد فالنسيا إلى 17 نقطة.

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وأنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله لويس سواريز في الدقيقة 35 ليكون الهدف السابع له في المسابقة هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني، تعادل فالنسيا عبر النيران الصديقة بهدف سجله ستيفن سافيتش لاعب أتلتيكو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، ولكن أتلتيكو رد سريعا بهدفين سجلهما أنطوان غريزمان والبديل سيمي فيرساليكو في الدقيقتين 58 و60. واختتم البديل هوغو دورو التسجيل في المباراة بالهدفين الثاني والثالث لفالنسيا في الدقيقتين الثانية والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.