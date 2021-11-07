فيرونا يعرض نابولي لتعثره الثاني في الدوري

أصبح فريق نابولي مهددا بفقدان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد تعادله مع هيلاس فيرونا 1 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز لاتسيو على ساليرنيتانا 3 - صفر وفينيزيا على روما 3 - 2 وبولونيا على سامبدوريا 2 - 1 وأودينيزي على ساسولو 3 - 2.

وتقدم فيرونا بهدف سجله جيوفاني سيميوني في الدقيقة 13 وتعادل نابولي عن طريق جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 18. وشهدت المباراة طرد دانييل بييسا ونيكولا كالينيتش لاعبي فيرونا في الدقيقتين 88 والثالثة من الوقت بدل الضائع للقاء.

مادة اعلانية

ورفع نابولي رصيده إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، وبفارق نقطة أمام ميلان الذي يواجه إنتر ميلان في وقت لاحق من اليوم، فيما رفع فيرونا رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، فاز لاتسيو على ساليرنيتانا 3 - صفر. وسجل أهداف لاتسيو شيرو إيموبيلي وبيدرو رودريغيز ولويس ألبيرتو في الدقائق31 و36 و69. ورفع لاتسيو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد ساليرنيتانا عند سبع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الثالثة، انتزع فريق فينيزيا فوزا مثيرا على ضيفه روما 3 - 2. وتقدم فينيزيا بهدف سجله ماتيا كالدارا في الدقيقة الثالثة قبل أن يسجل روما هدفين عن طريق إلدور شومورودوف وتامي أبراهام في الدقيقتين 43 والثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لينهي روما الشوط الأول متقدما 2 - 1. وفي الشوط الثاني عاد فريق فينيزيا في النتيجة وسجل هدفين عن طريق ماتيا أراموا في الدقيقة 65 من ركلة جزاء وديفيد أوكيريكي في الدقيقة 74 لينهي المباراة لصالحه 3 - 2. ورفع فينيزيا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد روما عند 19 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الرابعة، فاز بولونيا على سامبدوريا 2 - 1. وتقدم بولونيا بهدف سجله ماتياس سفانبرغ في الدقيقة 47 وتعادل سامبدوريا بهدف سجله مورتن تورسبي في الدقيقة 77، قبل أن يسجل ماركو أرناوتوفيتش هدف الفوز لبولونيا في الدقيقة 79. ورفع بولونيا رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد سامبدوريا عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الخامسة، فاز أودينيزي على ساسولو 3 - 2. وسجل أهداف أودينيزي جيرارد دولوفيو في الدقيقة الثامنة وديفيد فراتسي، لاعب ساسولو، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 39 ونوربيرتو جوميز في الدقيقة 51. فيما سجل هدفي ساسولو دومينيكو بيراردي وديفيد فراتسي في الدقيقتين 15 و28.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف خلف ساسولو صاحب المركز الثالث عشر.