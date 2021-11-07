كريس وايلدر يتولى تدريب ميدلزبره

أعلن نادي ميدلزبره المنافس في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم في بيان يوم الأحد أنه عين كريس وايلدر مدربا جديدا لفريقه خلفا لسلفه نيل وارنوك.



وكان وايلدر قاد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2019 لكنه ترك النادي بالتراضي في مارس الماضي عندما كان فريقه في ذيل الترتيب قبل أن يهبط للدرجة الأدنى في نهاية الموسم الأخير.



ويملك وايلدر (45 عاما) خبرة كبيرة في مجال التدريب بعد أن خاض أكثر من 1000 مباراة ويتولى تدريب ميدلزبره وهو يحتل المركز 15 برصيد 22 نقطة من 17 مباراة.



وبسبب تراجع النتائج غادر وارنوك (72 عاما) ميدلزبره بالتراضي يوم السبت، بعدما انضم إليه في يونيو من العام الماضي.

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