لايبزيغ يوقف انتصارات دورتموند المتتالية بثنائية

توقفت مسيرة انتصارات بوروسيا دورتموند في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم عند أربع مباريات متتالية بعد خسارته 2-1 أمام مضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ يوم السبت.

ومنح الجناح الفرنسي كريستوفر نكونكو التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 29 للمرة الثانية على التوالي بعدما افتتح التسجيل في التعادل 2-2 مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

مادة اعلانية

وأهدر فريق المدرب جيسي مارش العديد من الفرص لتعزيز تفوقه إلى أن عاقبه ماركو رويس بإدراك التعادل في بداية الشوط الثاني.

وكاد لايبزيغ أن يستعيد التقدم سريعا غير أن القائم رد تسديدة من نكونكو ثم أنقذ غريغور كوبل حارس دروتموند فرصة من محمد سيماكان لترتد الكرة إلى دومينيك سوبوسلاي لكن الحارس السويسري أبعدها سريعا.

ونجح لايبزيغ في استعادة التقدم أخيرا في الدقيقة 68 عندما انزلق يوسف بولسن ليحول تمريرة نكونكو العرضية داخل الشباك ويحقق فريقه أول فوز على دورتموند في أربعة أعوام.

وتوقف رصيد دورتموند عند 24 نقطة في المركز الثاني متأخرا بأربع نقاط عن بايرن ميونخ حامل اللقب والذي انتصر 2-1 على ضيفه فرايبورغ في وقت سابق من اليوم.

وقفز لايبزيغ إلى المركز الخامس وله 18 نقطة بعد انتصاره الخامس في الدوري هذا الموسم والذي شعر مدربه مارش أنه كان مستحقا.

وقال المدرب الأميركي "كان من المهم أن يُكافأ الفريق على اجتهاده. قدمنا أداء جيدا في الأسابيع الأخيرة لكن لم نحقق النتائج المرجوة. بالتأكيد يمكننا تسجيل المزيد من الأهداف وجعل الأمور أسهل علينا".