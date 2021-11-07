مدرب ريال مدريد: برشلونة سيتعافى مع تشافي

يتوقع كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، تعافي برشلونة تحت قيادة مديره الفني الجديد تشافي، وذلك بعد البداية المتواضعة للفريق هذا الموسم.

ويواجه تشافي مهمة تصحيح مسار برشلونة الذي يعاني من فترة صعبة، وذلك بعد أن أعلن النادي يوم السبت رسميا تعيين تشافي مدربا للفريق خلفا للهولندي رونالد كومان.

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ويتأخر برشلونة بفارق عشر نقاط خلف ريال مدريد في الدوري الإسباني، إذ أهدر الفريق الكتالوني تقدمه بثلاثة أهداف في مواجهة سلتا فيغو يوم السبت وتعادل 3 - 3 ، بينما انتزع ريال مدريد صدارة الدوري بعدما تغلب على رايو فايكانو 2 - 1 .

وقال أنشيلوتي للصحافيين: بالطبع لا أريد الحديث عن برشلونة. أعرف أنهم في وضع صعب، وقلت هذا في أكثر من مناسبة لأنني أكن له احتراما كبيرا كناد، وأحترم تشافي أيضا.

وأضاف: أتمنى له التوفيق، ولا أستطيع شخصيا أن أقول شيئا بشأن وجود مشكلات في برشلونة، لكنهم يمتلكون أكثر من القدرات اللازمة للخروج من هذا الموقف الصعب.

وأضاف أنشيلوتي: هي مفاجأة أن نتفوق على برشلونة بفارق عشر نقاط، لكنني أعتقد أن برشلونة يمكنه العودة بسهولة إلى إطار المنافسة على اللقب لأن الموسم لا يزال طويلا.