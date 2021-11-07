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هايدن يخطف تعادلاً صعباً أمام برايتون

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هدف التعادل

هايدن يخطف تعادلاً صعباً أمام برايتون

برايتون - رويترز

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أحرز لياندرو تروسارد مهاجم برايتون اند هوف ألبيون هدفا في الشوط الأول لكن ألغاه هدف التعادل 1-1 لإيزاك هايدن لاعب نيوكاسل يونايتد الذي واصل الغياب عن الانتصارات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ بداية الموسم يوم السبت.

وحافظ التعادل على بقاء برايتون في المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من 11 مباراة، بينما يحتل نيوكاسل المركز قبل الأخير بخمس نقاط.

وبعد بداية باهتة، حصل تروسار على ركلة جزاء في الدقيقة 22 إثر عرقلته من قبل كيران كلارك لينفذ الركلة بنجاح بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد لاحتسابها.

واستحوذ برايتون على الكرة بينما فشل نيوكاسل في اختراق دفاع منافسه ولم يرسل أي تسديدة على المرمى في الشوط الأول.

واقترب تروسار من مضاعفة النتيجة بعد نهاية الاستراحة مباشرة لكن تسديدته الأرضية تصدى لها الحارس كارل دارلوف، قبل أن يدرك نيوكاسل التعادل في الدقيقة 66 عبر لاعب الوسط هايدن بتسديدة مباشرة من مدى قريب.

وأنهى برايتون المباراة بعشرة لاعبين وشغل لويس دانك مركز حارس المرمى بعد طرد زميله الحارس روبرت سانشيز إثر عرقلته لكالوم ويلسون خارج منطقة الجزاء بينما كان المهاجم في وضع انفراد.

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