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وست هام يُلحق بليفربول الخسارة الأولى

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هدف زوما الثالث

وست هام يُلحق بليفربول الخسارة الأولى

لندن - رويترز

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ألحق وست هام يونايتد بليفربول أول خسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بفوزه 3-2 على ضيفه يوم الأحد.

وأخطأ الحارس البرازيلي أليسون بيكر وفشل في الإمساك بالكرة بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية لتسكن شباكه في الدقيقة الرابعة. لكن ترينت ألكسندر-أرنولد أدرك التعادل للضيوف بتسديدة رائعة من ركلة حرة في الدقيقة 41.

وأعاد الإسباني بابلو فورنالس التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 67 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بينية من جارود بوين. وجعل كيرت زوما النتيجة 3-1 لوست هام بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 74.

وقلص البديل ديفوك أوريغي الفارق لليفربول بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء قبل سبع دقائق على النهاية.

وتقدم وست هام للمركز الثالث برصيد 23 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثانين بينما تراجع ليفربول للمركز الرابع برصيد 22 نقطة.

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