كلوب يصيب مدرب إنجلترا بـ"الحيرة"

كشف غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم أنه يشعر بالحيرة من تصريحات يورغن كلوب بشأن طريقة معاملته للاعبي ليفربول خلال انضمامهم للمنتخب الوطني.

وأبدى كلوب في السابق قلقه بشأن استخدام ساوثغيت لترينت ألكسندر أرنولد في وسط الملعب، بالإضافة لتبريره عدم استدعاء جو غوميز للمنتخب الإنجليزي على أساس قلة الوقت الذي يلعبه مع الفريق، بينما يستمر في استدعاء جون ستونز لاعب مانشستر سيتي رغم أنه يقضي أغلب الموسم على دكة البدلاء.

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واختار ساوثغيت ثنائي ليفربول ألكسندر أرنولد وجوردان هيندرسون للانضمام للمنتخب الإنجليزي في مباراتي ألبانيا وسان مارينو في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وقال ساوثغيت للصحفيين : لا أعلم تحديد لماذا يواصل التأرجح، يجب أن تسأله، أعتقد أننا دائما ما نتعامل بشكل جيد إلى حد ما. لاحظت عددا قليلا من المقالات وبعض التعليقات، وهو دائما شيئ مثير لرؤيته.

وعند سؤاله عن أهمية بناء علاقات عمل قوية مع مدربي الأندية، قال ساوثغيت : إنهم يأتون ويرحلون سريعا، لذلك من المهم أن تكون لديك علاقات قوية في مكان ما في النوادي، ولكن ربما لا يكون المدربون أولوية لأنهم لا يبقون كثيرا.

وأضاف : بالمناسبة، لا أعتقد أن هذا هو الحال مع مدرب ليفربول. لا توجد لدي أي مشكلة على الإطلاق مع يورغن. يجب أن تسأله لماذا يدلي بهذه التصريحات.

ويحتاج المنتخب الإنجليزي 4 نقاط فقط من آخر مباراتين في التصفيات ليؤكد تأهله رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.