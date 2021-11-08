.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الدنماركي دولبيرغ يكشف إصابته بمرض السكري

  • الخط
دولبيرغ
دولبيرغ في مباراة سابقة مع منتخب الدنمارك

الدنماركي دولبيرغ يكشف إصابته بمرض السكري

كوبنهاغن - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلن كاسبر دولبيرغ مهاجم فريق نيس الفرنسي ومنتخب الدنمارك لكرة القدم الاثنين على حسابه على "إنستغرام" أنه يعاني من مرض السكري من النوع رقم 1.

وقال دولبيرغ (24 عاماً) في رسالته الموجهة باللغتين الفرنسية والإنجليزية إلى أنصاره على شبكات التواصل الاجتماعي: تلقيت نتائج الفحوصات الطبية هذا الصباح، واتضح أنني مصاب بالسكري من النوع الأول، إنها مفاجأة، لكن بصراحة، تنفست الصعداء لأنني وجدت أخيرًا سبب شعوري بعدم الارتياح خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان دولبيرغ اضطر إلى الانسحاب من التشكيلة التي واجهت مرسيليا (1-1) في المباراة المعادة بين الفريقين في تروا، وأنجيه بسبب "أسباب شخصية" أجبرته على البقاء في الدنمارك لفترة قصيرة.

وفي شفافية تامة، تلقى دولبيرغ اطمئنانا بشأن استمرار مسيرته الاحترافية. وقال المهاجم الإسكندنافي: أكد لي الأطباء أنه بالعلاج المناسب لن يكون لذلك أي تأثير سلبي على مسيرتي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أحمد حاتم للعربية.نت: غيرت جلدي بـ أحمد حاتم للعربية.نت: غيرت جلدي بـ"قمر 14".. وأتشوق لمعرفة رأي الجمهور
كتب نادرة بقيمة 8 ملايين يورو في أكبر معرض دولي للكتاب كتب نادرة بقيمة 8 ملايين يورو في أكبر معرض دولي للكتاب
الأكثر قراءة
"أنا راجل شرقي".. محمود المهدي يعلن طلاق منة عرفة
شاهد الفيديو واكتشف.. لهذا يتأخر وصول الحقائب في المطار شاهد الفيديو واكتشف.. لهذا يتأخر وصول الحقائب في المطار
متحور متحور "هيهي" الجديد يثير زوبعة.. الصحة العالمية توضح
فيديو لخطف طفلة قتلاها بعد فشل اغتصابها.. وأبوها يروي فيديو لخطف طفلة قتلاها بعد فشل اغتصابها.. وأبوها يروي
فيديو عجيب لن ترى مثيلا له..  جندي يفحط بدبابة فيديو عجيب لن ترى مثيلا له..  جندي يفحط بدبابة
نساء هذه الدولة أطول سكان الكوكب عمرا.. لماذا؟ نساء هذه الدولة أطول سكان الكوكب عمرا.. لماذا؟
قبل أن تذهب
هربا من بطش ميليشيات إيران.. لاجئون عراقيون عالقون في إحدى مدارس ليتوانيا
هربا من بطش ميليشيات إيران.. لاجئون عراقيون عالقون في إحدى مدارس ليتوانيا
اكتشف المزيد