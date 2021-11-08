الدنماركي دولبيرغ يكشف إصابته بمرض السكري

أعلن كاسبر دولبيرغ مهاجم فريق نيس الفرنسي ومنتخب الدنمارك لكرة القدم الاثنين على حسابه على "إنستغرام" أنه يعاني من مرض السكري من النوع رقم 1.



وقال دولبيرغ (24 عاماً) في رسالته الموجهة باللغتين الفرنسية والإنجليزية إلى أنصاره على شبكات التواصل الاجتماعي: تلقيت نتائج الفحوصات الطبية هذا الصباح، واتضح أنني مصاب بالسكري من النوع الأول، إنها مفاجأة، لكن بصراحة، تنفست الصعداء لأنني وجدت أخيرًا سبب شعوري بعدم الارتياح خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان دولبيرغ اضطر إلى الانسحاب من التشكيلة التي واجهت مرسيليا (1-1) في المباراة المعادة بين الفريقين في تروا، وأنجيه بسبب "أسباب شخصية" أجبرته على البقاء في الدنمارك لفترة قصيرة.

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وفي شفافية تامة، تلقى دولبيرغ اطمئنانا بشأن استمرار مسيرته الاحترافية. وقال المهاجم الإسكندنافي: أكد لي الأطباء أنه بالعلاج المناسب لن يكون لذلك أي تأثير سلبي على مسيرتي.