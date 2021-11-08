بعد الخسارة من وست هام.. كلوب ينتقد التحكيم

انتقد يورغن كلوب مدرب ليفربول الحكم كريغ باوسون وحكم الفيديو ستيوارت أتويل بعد الخسارة 3-2 أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وانتصر وست هام على ليفربول في مباراة مثيرة، ليتقدم عليه في جدول الترتيب ويصبح ثالثا، بينما شعر المدرب الألماني بالغضب من قرار التحكيم في واقعتين مؤثرتين خلال المباراة.



وقال كلوب إن أنجيلو أوغبونا مدافع وست هام ارتكب خطأ ضد أليسون بيكر عند تنفيذ ركلة ركنية في الدقيقة الرابعة وأسفرت عن هدف عكسي من الحارس البرازيلي في مرماه.



وأبلغ كلوب الصحفيين بعدما أوقف وست هام سلسلة من 25 مباراة دون خسارة لليفربول: أعتقد أن الخطأ كان واضحا ضد أليسون. كيف لا يتم احتسابه؟ ذراع أوغبونا كانت حاضرة. في الواقع لم أعرف من كان يتولى مسؤولية حكم الفيديو المساعد.



وأضاف: الحكم جعل الأمور سهلة على نفسه وكان يفكر في أن ننتظر رأي حكم الفيديو المساعد. حكم الفيديو تابع اللقطة وقال إنها لم تكن واضحة وصريحة ولا أعرف السبب، وتم احتساب الهدف وهذا أمر غريب.



وعبر كلوب عن غضبه من خطأ آرون كريسويل مدافع وست هام ضد جوردان هندرسون قائد ليفربول وقال إنه كان يستحق بطاقة حمراء.

وأضاف كلوب: نعم كريسويل لمس الكرة، لكن إذا كان التدخل عنيفا، فلا يهم إذا كنت قد لمست الكرة، نحن لدينا مشكلة في الأخطاء الواضحة

والصريحة، لأنه بغض النظر عن اسم حكم الفيديو فهو يختبئ خلف الحكم. هذه كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لنا.



وتراجع ليفربول إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن وست هام وأربع نقاط عن تشيلسي المتصدر.