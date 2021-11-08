توخيل يأمل عودة ثنائي تشيلسي دون إصابات

يأمل توماس توخيل مدرب تشيلسي في عود نغولو كانتي وكريستيان بوليسيتش من التوقف الدولي بدون إصابات وقال إن هذا الثنائي لم يستعد عافيته بنسبة مئة في المئة حتى الآن رغم استدعاء منتخبي فرنسا والولايات المتحدة لهما.



وعاد كانتي لتوه من الإصابة وشارك لمدة 85 دقيقة مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في التعادل 1-1 مع بيرنلي مطلع الأسبوع بينما خاض بوليسيتش أربع مباريات فقط في كل المسابقات هذا الموسم بسبب إصابة في الكاحل.



وقال توخيل للصحفيين: قمنا بتجهيز هذا الثنائي في الأسبوعين الماضيين لكنهما سيشاركان مع منتخبي بلادهما في الفترة الدولية وأتمنى حصولهما على فرصة للمشاركة لبعض الوقت لرفع المستوى قبل العودة. أتمنى أيضا عدم إصابتهما مجددا.



وطالب توخيل مسؤولي المنتخب الأميركي بعدم الافراط في الاعتماد على بوليسيتش البالغ عمره 23 عاما عندما يواجه منتخبي المكسيك وجاميكا في تصفيات كأس العالم.



وأضاف: يرغب بوليسيتش بالطبع في العودة للعب لكن المسألة تعتمد على طريقة التعامل مع هذا الموقف حيث نخشى أن تعاوده الإصابة أو أن يتعرض لإصابة جديدة.



وواصل: لا تزال الإصابة السابقة تؤلمه لكنه يرغب بشدة في العودة للعب وكذلك النادي ونشعر ببعض القلق بشأن حالته، أتمنى ألا تغلبه المشاعر والرغبة في قيادة بلاده لفوز مهم جدا في مشوارها. أتمنى أن تسير كل الأمور على ما يرام وأن تساعده هذه المشاركة الدولية على العودة أكثر قوة.

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