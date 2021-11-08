دورتموند يحاول تفادي عقوبة هوملز

كشف نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أنه سيبذل قصارى جهده من أجل تفادي فرض عقوبة إيقاف بحق مدافعه ماتس هوملز، وذلك بعد أن طرد اللاعب خلال المباراة أمام أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وقال مايكل زورك مدير الكرة بنادي دورتموند في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الرياضية يوم الاثنين، إن النادي سيوجه "بيانا واضحا" للاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا".

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ويواجه اللاعبون الإيقاف مباراة واحدة على الأقل في حالة الطرد، وغالبا ما كان الأمر ينتهي برفض طلبات الاستئناف ضد عقوبة الإيقاف .

وكان هوملز قد طرد إثر تدخل مع أنتوني خلال الشوط الأول، وذلك بقرار من الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، وانتهت المباراة بهزيمة دورتموند 1 - 3 .

وخضعت اللقطة للمراجعة عبر الفيديو لكن أوليفر لم يراجعها بنفسه على الشاشة المثبتة بجوار الملعب.

وقال زورك : التسجيل التليفزيوني يثبت أن التدخل لم يستحق بطاقة حمراء، ونعتقد أن البطاقة الحمراء نفسها كانت عقوبة كافية بالنسبة لنا.

وفي حالة فرض الإيقاف على هوملز، سيغيب عن صفوف الفريق في مباراته أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي المقررة في 24 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، والتي قد تحسم التأهل للدور الثاني.