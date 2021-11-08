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ديربي ميلان ينتهي بالتعادل

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ديربي ميلان ينتهي بالتعادل

ميلان - فرانس برس

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انتهى ديربي مدينة ميلانو بين القطبين ميلان وإنتر بتعادلهما 1-1 يوم الاحد في ابرز مباريات المرحلة الثانية عشرة من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

ورفع ميلان رصيده الى 32 نقطة متفوقاً بفارق الاهداف عن نابولي الذي سقط في فخ التعادل على أرضه مع فيرونا 1-1 ايضا. أما إنتر فبقي ثالثاً بفارق 7 نقاط عن المتصدرين.

والتعادل هو الاول لميلان بعد سلسلة من 7 انتصارات توالياً في الدوري وتحديداً منذ تعادله مع يوفنتوس 1-1 في 19 سبتمبر. لكنه في المقابل، يعاني في دوري أبطال أوروبا بعد ان حصد منتصف الاسبوع نقطته الأولى بتعادله مع بورتو البرتغالي وذلك بعد ثلاث هزائم توالياً.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إنتر عندما ارتكب لاعب الوسط الغاني فرانك كيسي خطأ ضد التركي هاكان تشالهانوغلو فسددها الاخير بنجاح مانحاً التقدم لفريقه (8).

لكن ميلان أدرك التعادل بالنيران الصديقة عندما رفع ساندرو تونالي من ركلة حرة مباشرة داخل المنطقة حاول المدافع الهولندي ستيفان دي فري تشتيت الكرة وسط ضغط من مدافع ميلان فيكايو توموري فسجل خطأ في شباك حارس مرماه السلوفيني سمير هندانوفيتش (17).

لكن الاثارة لم تتوقف لأن الحكم احتسب ركلة جزاء جديدة لإنتر انبرى لها الارجنتيني لاوتارو مارتينيس هذه المرة لكن حارس ميلان سيبريان تاتاروسانو تصدى لها ببراعة (27).

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