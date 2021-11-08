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فليك يلغي معسكر منتخب ألمانيا

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فليك مدرب المنتخب الألماني

فليك يلغي معسكر منتخب ألمانيا

برلين - د ب أ

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قرر هانسي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم عدم إقامة معسكر تدريبي في أواخر يناير المقبل للتخفيف عن اللاعبين، على أن يكثفوا عملهم مع أنديتهم كحل بديل.

وقال فليك في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ" نشرتها يوم الاثنين، إنه سيتعين عن اللاعبين العمل بشكل يومي على جوانب محددة.

وأضاف فليك :من المهم بالنسبة لنا أن يقوم اللاعبون، في ظل عدم تجمعنا، بالعمل بشكل فردي على ما نبلغهم به. مثل الأمور التكتيكية ومواقف الكرات الثابتة.

وتابع :المنتخب الوطني قائم طوال الوقت، طوال العام، وليس فقط خلال الأسبوعين اللذين يشهدا تجمع المنتخب أو خلال البطولات.

وقرر فليك عدم إقامة المعسكر الذي كان مقررا خلال فترة التوقف الدولي بين 24 يناير والثالث من فبراير، تزامنا مع إقامة تصفيات كأس العالم في آسيا وكذلك أميركا الجنوبية والكونكاكاف.

وقال فليك في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :الضغوط كانت كبيرة على العديد من اللاعبين الذين يشاركون دوليا. لذلك أعتقد أن منحهم راحة هو أمر جيد، لأن الأجازة الشتوية ليست طويلة للغاية.

ويجمع فليك لاعبي المنتخب الألماني اليوم الاثنين للمرة الأخيرة هذا العام لخوض المباراتين المتبقيتين للفريق في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، والمقررتين أمام ليختنشتاين يوم الخميس المقبل وأمام أرمينيا يوم الأحد.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الألماني حسم بالفعل تأهله إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر في العام المقبل.

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