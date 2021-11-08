.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

في يومه الأول مع برشلونة.. تشافي يتلقى نبأ غير سار

  • الخط
تشافي خلال تقديمه مدرباً للفريق يوم الاثنين

في يومه الأول مع برشلونة.. تشافي يتلقى نبأ غير سار

برشلونة - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

لم تكد تمر ساعات على تولي تشافي هيرنانديز، مهمة تدريب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم حتى تلقى نبأ جديدا غير سار يتعلق بالإصابات بين صفوف النادي الكتالوني، وأشارت تقارير صحفية إلى أن النبأ الجديد يتعلق بالنجم الشاب انسو فاتي.

وكتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية يوم الاثنين أن فاتي سيبتعد عن الملاعب لأربعة أسابيع على الأقل بسبب إصابة في عضلة الفخذ الأيسر وقعت له يوم السبت أمام سيلتا فيغو.

فاتي نجم برشلونة
فاتي نجم برشلونة

ولم يعلن برشلونة عن الموعد الذي يمكن أن يكون فيه فاتي جاهزا للمشاركة مرة أخرى.

وأضافت الصحيفة أنه يبدو أن فاتي "19 عاما" الخطير على المرمى لن يشارك في مباراة فريقه أمام المنافس الإقليمي إسبانيول برشلونة في العشرين من الشهر الجاري، ولا أمام بنفيكا لشبونة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، حيث ليس هناك أمام برشلونة بديل آخر سوى الفوز من أجل التأهل لدور الستة عشر في البطولة.

وستكون أول مباراة في الدوري يخوضها برشلونة بعد هذه المباراة تلك التي سيخوضها أمام فياريال في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

يبذل برشلونة جهودا لمكافحة تعدد الإصابات بين صفوفه، حيث هناك إلى جانب فاتي تسعة لاعبين آخرين غير جاهزين للمشاركة بينهم بيكيه وديست وبيدري وديمبيله واجويرو.

تجدر الإشارة إلى أن برشلونة هوى إلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري الإسباني الموسم الحالي، والذي بدأ بعد رحيل نجمه العالمي ليونيل ميسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو لخطف طفلة قتلاها بعد فشل اغتصابها.. وأبوها يروي فيديو لخطف طفلة قتلاها بعد فشل اغتصابها.. وأبوها يروي
متحور متحور "هيهي" الجديد يثير زوبعة.. الصحة العالمية توضح
الأكثر قراءة
جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح! جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح!
جريمة مفجعة في مصر.. أطفال فشلوا باغتصاب رضيعة فقتلوها جريمة مفجعة في مصر.. أطفال فشلوا باغتصاب رضيعة فقتلوها
بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما
احذروا أكل المكسرات قبل نقعها.. هذا ما تفعله بالجسم احذروا أكل المكسرات قبل نقعها.. هذا ما تفعله بالجسم
فاتن موسى تفجر مفاجأة عن عقد زواجها من مصطفى فهمي فاتن موسى تفجر مفاجأة عن عقد زواجها من مصطفى فهمي
خطأ كارثي لا ننتبه له عند طهي اللحوم! ما هو؟ خطأ كارثي لا ننتبه له عند طهي اللحوم! ما هو؟
قبل أن تذهب
هل تجاوزت دول العالم خطورة كورونا؟
هل تجاوزت دول العالم خطورة كورونا؟
اكتشف المزيد