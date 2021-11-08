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مانشيني يطالب منتخب إيطاليا بـ"الثبات" أمام سويسرا

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مانشيني
منتخب إيطاليا ينتظر مواجهة مصيرية أمام سويسرا

مانشيني يطالب منتخب إيطاليا بـ"الثبات" أمام سويسرا

روما - رويترز

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أكد روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا يوم الاثنين أن منتخب بلاده يجب أن يواصل التحلي بالثبات خلال الاستعداد لمواجهة مصيرية أمام سويسرا بتصفيات كأس العالم لكرة القدم يوم الجمعة، لكنه سيفتقد جهود لورينزو بليغريني ونيكولو زانيولو للإصابة.

وتتساوى بطلة أوروبا مع سويسرا برصيد 14 نقطة في قمة المجموعة الثالثة، لكن فريق مانشيني يتصدر بفارق الأهداف قبل المواجهة في الاستاد الأولمبي في روما.

ويتأهل متصدرو المجموعات إلى نهائيات قطر 2022 مباشرة ومع تبقي جولة واحدة سيكون الحسم في روما بعد تعادل المنتخبين بدون أهداف في بازل في سبتمبر الماضي.

ويخوض أصحاب المركز الثاني الملحق، وهو ما تخشاه إيطاليا عقب خسارة محرجة أمام السويد في ملحق تصفيات كأس العالم 2018.

وأبلغ مانشيني مؤتمرا صحافيا: يجب أن نحافظ على الثبات خلال الاستعداد لهذه المباراة المهمة، المباريات ضد سويسرا صعبة دائما وإذا لعبنا بنفس أداء المباراة الأولى يمكننا تحقيق نتيجة رائعة لكنني أؤمن بإمكانية تقديم أداء أفضل، ستكون مباراة مهمة لذا لا يمكن الاستعداد لها بتوتر.

وكشف مانشيني أن بليغريني وزانيولو عادا إلى المنزل من معسكر المنتخب بسبب مشاكل بدنية بينما سيخضع لاعب الوسط نيكولو باريلا للفحص بعد تعرضه لكدمة.

وتضم تشكيلة إيطاليا معظم اللاعبين الفائزين بلقب بطولة أوروبا 2020 في يوليو الماضي بينما استدعى مانشيني لاعب وسط تورينو توماسو بوديغا لأول مرة.

وتابع المدرب: يستحق بوديغا الوجود هنا بعدما ارتقى في كل درجات المنتخب وأبلى بلاء حسنا ويتمتع بقدرات هائلة، كما أنه شاب وذكي ومتميز بدنيا وخططيا ويملك قدما يسرى جيدة.

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