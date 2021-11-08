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مهاجم أستراليا متشوق لمواجهة السعودية أمام جماهير بلاده

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ماكلارين أستراليا
مكلارين في مباراة سابقة مع منتخب بلاده

مهاجم أستراليا متشوق لمواجهة السعودية أمام جماهير بلاده

سيدني - رويترز

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ينتظر جيمي مكلارين مهاجم أستراليا على أحر من الجمر العودة للعب مع منتخب بلاده في مواجهة مرتقبة أمام السعودية في تصفيات كأس العالم لكرة القدم يوم الخميس حيث يستعد منتخب أستراليا لخوض أول مباراة على أرضه وأمام جماهيره منذ أكثر من عامين.

ولم يشارك مكلارين مع فريق المدرب غراهام أرنولد منذ مواجهة الأردن في يونيو الماضي بسبب قيود السفر المفروضة جراء وباء "كوفيد-19" بينما لم تلعب أستراليا أي مباراة على أرضها منذ الفوز على نيبال 5-صفر في أكتوبر 2019.

لكن مع استضافة أستراليا لمنتخب السعودية متصدر المجموعة الثانية عقب تخفيف القيود يشعر مكلارين بالتفاؤل بارتداء قميص منتخب بلاده مجددا.

وقال مكلارين: هناك الكثير من الأمور التي تدعو إلى التفاؤل لأننا لم نلعب على أرضنا منذ أكثر من عامين وستكون مناسبة خاصة أمام جماهيرنا وفي ملعب رائع وأمام منافس انتصر أربع مرات في أربع مباريات.

وتابع: نعلم أن الجماهير ستمنحنا أفضلية كبيرة يوم الخميس ويجب أن نستفيد كثيرا من هذا الأمر. ستكون مباراة كبيرة ونتمنى الفوز ومواصلة الطريق في التصفيات.

وتتصدر السعودية المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن أستراليا بعد أربع مباريات.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات 2022 في قطر مباشرة.

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