لاعب شهير شكر زوجته وصديقته يُشطب بسبب "النحس"

كشفت تقارير صحافية، يوم الاثنين، أن نادي تي إس غالاكسي الجنوب إفريقي، طرد المهاجم الغاني محمد أنس الذي اشتهر عبر مقابلة تلفزيونية شكر خلالها زوجته وصديقته في ذات التوقيت بالخطأ، من الفريق وشطبه، وذلك بسبب النحس.

واشتكى عدد من لاعبي الفريق إلى قيادة النادي بأن وضعهم الحالي المتعثر في جدول ترتيب الدوري، يعود إلى وجود أنس "26 عاما" في الفريق، مما جعل النادي يقرر طرد النجم الغاني.

مادة اعلانية

ويملك المهاجم مسيرة سيئة في ملاعب كرة القدم الجنوب إفريقية، حيث انضم إلى فريق فري ستيت ستارز وهبط، قبل أن ينتقل إلى نادي بولوكواني الذي عانى من ذات المصير، ثم انتقل إلى بلاك ليوباردز الذي هبط أيضا.

بعد ذلك انتقل محمد أنس إلى تي إس غالاكسي، وقد أثار مخاوف زملائه اللاعبين من أنهم سيهبطون إذا استمر في صفوف النادي، وأدى ذلك إلى شطب اللاعب من صفوف الفريق، بعدما اتفق اللاعبون على أن النحس الذي يصاحب اللاعب أدى إلى سوء النتائج الحالية للفريق، ويتواجد الفريق في المركز قبل الأخير.

وقال مصدر لصحيفة "سيتيزن نيوز" الجنوب إفريقية أن لاعبي غالاكسي أعربوا عن قلقهم للنحس الذي نقله اللاعب إلى الفريق بأكمله، وقال: كل فريق لعب له في جنوب إفريقيا إما يتفادى الهبوط بفارق ضئيل أو يهبط، لقد كان في ماريتسبورغ ونجا من الهبوط في ذلك الموسم، ولعب مع فري ستيت ستارز عندما هبطوا وحدث نفس الشيء في بولوكواني سيتي.

وأضاف: الموسم الماضي كان مع بلاك ليوباردز وحدث نفس الشيء.

يذكر أن محمد أنس اشتهر في عام 2017، عندما انتشرت مقابلة أجراها بعد إحدى المباريات، شكر خلالها زوجته وصديقته، قبل أن ينفي ذلك في وقت لاحق، قائلا: عائلتي تعلم أنني أسمي ابنتي بصديقتي، هذا ما كنت أقصده عنه، وليس لدي صديقة.