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استدعاء سيليسن وبرخفاين إلى المنتخب الهولندي

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سيليسن فان ديك
سيليسن لم يلعب مع منتخب بلاده منذ كأس أوروبا الأخيرة

استدعاء سيليسن وبرخفاين إلى المنتخب الهولندي

أمستردام - رويترز

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أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الثلاثاء استدعاء الحارس يسبر سيليسن وستيفن برخفاين مهاجم توتنهام هوتسبير ضمن ثلاثة بدلاء في تشكيلة منتخب هولندا لمباراتين حاسمتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الأسبوع المقبل.

وكان سيليسن البالغ عمره 32 عاما الحارس الأساسي لمنتخب هولندا حتى بطولة أوروبا لكنه أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليتم استبعاده من التشكيلة في البطولة في منتصف العام.

ومن وقتها لم يوجه المدرب الجديد لويس فان غال الدعوة لحارس فالنسيا لكن بعد انسحاب الحارس الاحتياطي جويل دروميل بسبب المرض تم استدعاء سيليسن للانضمام للتشكيلة يوم الثلاثاء.

وسيحل برخفاين البالغ عمره 24 عاما بدلا من المصاب ستيفن برخهاوس بينما سيحل اللاعب الواعد ديفين رينش البالغ عمره 18 عاما بدلا من زميله في أياكس أمستردام يورين تيمبر المصاب أيضا.

وستلعب هولندا مع الجبل الأسود خارج الديار يوم السبت في المباراة قبل الأخيرة في المجموعة السابعة بالتصفيات وبعدها ستلاقي النرويج في روتردام يوم الثلاثاء على صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشر لكأس العالم 2022، إذ تتصدر المجموعة حاليا بفارق نقطتين عن النرويج.

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