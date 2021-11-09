إصابة لاعب في منتخب ألمانيا بفيروس كورونا

كشفت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الثلاثاء أن لاعبا في المنتخب الألماني لكرة القدم أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد، طبقا لنتائج الفحوص.

كذلك كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن حالة الإصابة في المنتخب الألماني، وقد ألغي المران الصباحي للمنتخب يوم الثلاثاء، وأدى اللاعبون عملهم بشكل فردي، ولم يجر الكشف على الفور عن هوية اللاعب الذي تعرض للإصابة بالعدوى.

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وتجمع لاعبو المنتخب الألماني في فولفسبورغ يوم الاثنين استعدادا لخوض آخر مباراتين للفريق في التصفيات المؤهلة إلأى نهائيات كأس العالم 2022 .

ويلتقي المنتخب الألماني، الذي يدربه هانسي فليك، منتخب ليختنشتاين يوم الخميس ثم يلتقي منتخب أرمينيا يوم الأحد.

وكان المنتخب الألماني قد حسم بالفعل تأهله إلى نهائيات كأس العالم التي تقام في /نوفمبر وديسمبر من العام المقبل.