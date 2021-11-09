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الرابطة تؤجل النظر في استئناف ديربي كاونتي

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ديربي كاونتي
مقر نادي ديربي كاونتي

الرابطة تؤجل النظر في استئناف ديربي كاونتي

لندن - د ب أ

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أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الثلاثاء تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من نادي ديربي كاونتي المنافس في دوري البطولة الإنجليزية لكرة القدم ضد خصم 12 نقطة من رصيده إثر وضعه تحت الحراسة.

وكان من المفترض أن تنعقد لجنة تحكيم مستقلة خلال هذا الأسبوع، بعد أن خضع ديربي كاونتي للحراسة في أواخر سبتمبر، لكن نظر الاستئناف تأجل ولم يجر تحديد موعد جديد بعد.

وذكرت الرابطة في بيان : الرابطة يمكنها الإعلان عن تأجيل نظر الاستئناف المتعلق بالعقوبة الرياضية المفروضة على ديربي كاونتي إثر خضوعه للحراسة.

ويحتل ديربي كاونتي حاليا المركز الرابع والعشرين الأخير في دوري البطولة الإنجليزية بفارق تسع نقاط عن أقرب مراكز البقاء بعد أن جرى خصم 12 نقطة من رصيده، لكن النادي يحاول إثبات أن الحراسة فرضت عليه بشكل اضطراري بسبب التأثيرات المالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

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