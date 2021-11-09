بوغبا يغادر تدريبات منتخب فرنسا

‭ ‬ترك لاعب الوسط بول بوغبا تدريبات منتخب فرنسا بسبب إصابة محتملة بالفخذ قبل مواجهة كازاخستان بتصفيات كأس العالم لكرة القدم يوم السبت.

وغادر لاعب مانشستر يونايتد، الذي كان ضمن عدد قليل جدا من اللاعبين شاركوا في مران مساء اليوم الاثنين، الملعب بسبب مشكلة بالفخذ برفقة الطبيب فرانك لي جال.

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وتتصدر فرنسا المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات وستضمن الوصول للنهائيات في قطر 2022 اذا هزمت كازاخستان.

وحذر ديدييه ديشان مدرب فرنسا من الشعور بالرضا عندما يلعب أبطال العالم ضد فريق لم يحقق أي انتصار في سبع مباريات بالمجموعة.

وأبلغ مؤتمرا صحافيا: أهم شيء تحقيق هدفنا وهو التأهل لكأس العالم ويجب أن أبذل كل طاقتي وأن نتحلى بالتركيز.

وأضاف: يجب ألا نفكر في أننا حسمنا التأهل لأننا سنواجه كازاخستان. سنخوض المباراة بكل تصميم وقوة للفوز.

وتسافر فرنسا إلى فنلندا للعب مباراة أخرى يوم الثلاثاء المقبل.