تشان جاهز لقيادة كوريا أمام الإمارات والعراق

أكد هوانغ هي-تشان مهاجم وولفرهامبتون واندرارز أنه جاهز لقيادة الخط الأمامي لمنتخب كوريا الجنوبية لتعويض غياب المهاجم المصاب هوانغ يوي-جو عندما يلتقي منتخب بلاده مع الإمارات والعراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم.

وتسعى كوريا الجنوبية لمواصلة الضغط على إيران متصدرة المجموعة الأولى لكن هوانغ يوي-جو مهاجم بوردو انسحب من تشكيلة المدرب باولو بينتو بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

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ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن هوانغ قوله: نشعر بحزن بالغ لغياب يوي-جو. فعل الكثير من أجل هذا الفريق، بغض النظر عن المركز الذي سألعب فيه على الأطراف أو قلب الهجوم أنا جاهز لتقديم أفضل أداء ممكن من أجل جماهيرنا، ومنتخبنا يملك الكثير من اللاعبين البارزين ونحن مستعدون لهذه المباراة.

وتتأخر كوريا الجنوبية، التي شاركت في كل نسخة لكأس العالم منذ 1986، بنقطتين عن إيران متصدرة المجموعة الأولى التي تضم ستة فرق.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وتستضيف كوريا الجنوبية منتخب الإمارات يوم الخميس الذي سيشهد السماح بالحضور الجماهيري في الملعب لأول مرة في التصفيات منذ بداية جائحة كورونا قبل أن تسافر إلى الدوحة لمواجهة العراق بعدها بخمسة أيام.

وقال هوانج "تحدثت بالفعل إلى زملائي عن فرحتنا باللعب أخيرا أمام جماهيرنا، ستمنحنا حافزا إضافيا لتقديم أداء جيد. سنحاول تقديم مباراة ممتعة لمشجعينا.