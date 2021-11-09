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زوله يصاب بفيروس كورونا.. وكيميتش في الحجر

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زوله ألمانيا
زوله في مباراة سابقة مع منتخب ألمانيا

زوله يصاب بفيروس كورونا.. وكيميتش في الحجر

برلين - د ب أ

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كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن نيكلاس زوله، مدافع بايرن ميونخ، ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وثبتت إصابة زوله بفيروس كورونا في الوقت الذي تجمع فيه المنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي ليشتنشتاين وأرمينيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر ويجب أن يتم عزله حاليا. وذكر الاتحاد الألماني في وقت سابق أن اللاعب المصاب كان قد تم تطعيمه بشكل كامل ولم يظهر أي أعراض.

كما تم أمر زملائه بفريق بايرن ميونخ جوشوا كيميتش وسيرج نابري وجمال موسيالا بالإضافة إلى كريم أديمي لاعب سالزبورغ بدخول الحجر الصحي لأنهم كانوا مخالطين لزوله، وذلك رغم أن نتائج اختباراتهم كانت سلبية.

وقال كيميتش مؤخرا أنه لم يحصل على اللقاح لأن لديه بعض المخاوف، ولكنه لا يستبعد الحصول على اللقاح في المستقبل. وأشعلت تصريحاته جدلا كبيرا بشأن التطعيم في كرة القدم والرياضات الأخرى، وسط ارتفاع حاد في معدلات الإصابة بألمانيا.

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