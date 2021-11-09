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فاركه عقب إقالته من نوريتش: أشعر بالفخر

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فاركه
فاركه أقيل بعد تحقيق أول انتصار

فاركه عقب إقالته من نوريتش: أشعر بالفخر

لندن - د ب أ

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يعتقد دانييل فاركه أنه يترك فريق نوريتش سيتي الإنجليزي لكرة القدم وهو يشعر بالفخر عقب إقالته يوم السبت الماضي بعد أن قضى أربعة أعوام في قيادة الفريق.

وتمت إقالة فاركه من منصبه كمدير فني عقب فوز فريقه على برينتفورد 2 - 1، وهو أول انتصار للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد فشل الفريق في تحقيق أي انتصار في عشر مباريات.

وتولى المدرب الألماني تدريب نوريتش في 2017 واستطاع قيادة الفريق للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وهبط مرة واحدة لدوري الدرجة الأولى.

وقال فاركيه في بيان : نحن، وبهذا أعني الجهاز الفني المكون من إدموند ريمير وكريستوفر جون وكريس دوموغالا، وأنا، حظينا بوقت رائع في نوريتش وحان وقت الرحيل الآن.

وأضاف : نترك نوريتش بفخر كبير. العمل لهذا النادي الاستثنائي لما يقرب من أربعة أعوام ونصف العام يعني الكثير بالنسبة لنا.

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