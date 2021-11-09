فيرديناند يطالب زميله السابق بالرحيل عن يونايتد

طالب ريو فرديناند مدافع مانشستر يونايتد السابق، يوم الثلاثاء، المدرب الحالي النرويجي أولي غونار سولشاير بالرحيل، عقب تردي نتائج الفريق في الفترة الأخيرة وتراجعه للمركز السادس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويعيش المهاجم السابق ليونايتد أصعب أوقاته بعد خسارة مذلة أمام ليفربول صفر-5، أتبعها بأخرى أمام جاره سيتي صفر-2 في ديربي مانشستر السبت في البريميرليغ.

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وقبل مطالبته برحيل سولشاير، كان فرديناند واحداً من اللاعبين السابقين في يونايتد الداعمين لزميله السابق الذي قاد الفريق لاحتلال المركز الثاني خلف سيتي في الموسم الماضي.

ورأى فرديناند أن جماهير يونايتد استبشرت خيراً مع بداية الموسم الحالي مع عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب "أولد ترافورد" والتعاقد مع جايدون سانشو والمدافع الفرنسي رافائيل فاران، إلا أن النتائج لم تكن على قدر الآمال.



وأضاف عبر قناة "يوتيوب" ضمن برنامج "فايب ويث فايف": أجلس هنا الآن من دون أن أعتقد انه بامكاننا أن نفوز بالدوري، أنظر إلى فريقنا كل أسبوع وأنا أتساءل ماذا سنفعل من الناحية التكتيكية. لا أرى أي فلسفة أو هوية في أسلوب لعب مانشستر يونايتد، كل ما يجب أن يكون من الإدارة. أجلس هنا مرتبكاً، أنظر إلى الفريق.

وتحدث فرديناند عن التقدم الذي أظهره يونايتد خلال ما يقرب من ثلاث سنوات مع سولشاير، لكنه يشعر الآن أن هناك حاجة للتغيير، وأردف المدافع السابق البالغ 43 عاماً: كنت دائمًا مشككاً في أعماقي، هل يمكن أن يقودنا إلى التتويج؟ لم أكن متأكدًا، لم أكن مقتنعًا تمامًا. كنت آمل في أن يكون قادرًا على القيام بذلك.



وختم : لكن بسبب النتائج التي حققها مع الفريق حتى بداية هذا الموسم، وما رأيته هذا الموسم، أشعر أنه قد حان الوقت الآن لتسليم العصا إلى شخص آخر يمكن أن يقودنا.