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احتجاز لاعبة باريس بعد تحريضها على إصابة زميلتها

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أمانيتا ديالو
ديالو حرضت رجلين على إصابة زميلتها حمراوي

احتجاز لاعبة باريس بعد تحريضها على إصابة زميلتها

باريس - رويترز

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أعلن باريس سان جيرمان في بيان، يوم الأربعاء، أن الشرطة الفرنسية احتجزت اللاعبة أميناتا ديالو بعد واقعة اعتداء على زميلتها بالفريق خيرة حمراوي لإبعادها عن المنافسة.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن ديالو (26 عاما) حرضت على إصابة زميلتها خيرة حمراوي عن طريق مطالبة رجلين بإخراجها من سيارة والاعتداء عليها في الرابع من نوفمبر.

وقال سان جيرمان في بيان بموقعه على الإنترنت إنه يؤكد احتجاز ديالو صباح يوم الأربعاء ضمن تحقيقات الاعتداء على لاعبة بالفريق، وأضاف: يدين باريس سان جيرمان بأشد العبارات هذا العنف المرتكب... يتعاون النادي مع الشرطة لتوضيح الحقائق.

وكانت ديالو، التي شاركت في سبع مباريات مع منتخب فرنسا، قد انتقلت إلى سان جيرمان في 2016.

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