.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إصابة إيموبيلي تزيد مشاكل إيطاليا

  • الخط
إيموبيلي إيطاليا
هداف لاتسيو غادر معسكر المنتخب يوم الثلاثاء

إصابة إيموبيلي تزيد مشاكل إيطاليا

روما - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

غادر تشيرو إيموبيلي مهاجم إيطاليا معسكر بلاده بسبب الإصابة يوم الثلاثاء قبل مواجهة مهمة في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم ضد سويسرا، لتتفاقم مشكلة الإصابات أمام أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد الإيطالي بموقعه على الإنترنت إن الفحوص أظهرت معاناة مهاجم لاتسيو من إصابة عضلية، وأوضح الاتحاد أن الفريق استدعى جيانلوكا سكاماتشا لاعب ساسولو بدلا منه.

وستلعب إيطاليا ضد سويسرا في روما يوم الجمعة قبل السفر للعب في ضيافة إيرلندا الشمالية يوم الاثنين في ختام مشوارها بالتصفيات.

وستكون المباراة ضد سويسرا حاسمة، إذ يتساوى المنتخبان في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، وتتفوق إيطاليا بالأهداف.

وتحوم شكوك أيضا حول مشاركة نيكو باريلا لاعب الوسط وكذلك المدافع جيورجيو كيليني، حيث أكد الاتحاد الإيطالي عدم مرانها يوم الثلاثاء في ظل معاناتهما من كدمتين.

وخسر روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا جهود ثنائي روما نيكولو زانيولو ولورينزو بليغريني بسبب الإصابة يوم الاثنين، ولم ينضم ماركو فيراتي، الذي ساهم في الفوز ببطولة أوروبا 2020، للتشكيلة أيضا بسبب مشكلة أعلى الفخذ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
اكتشف المزيد