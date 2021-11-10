إصابة إيموبيلي تزيد مشاكل إيطاليا

غادر تشيرو إيموبيلي مهاجم إيطاليا معسكر بلاده بسبب الإصابة يوم الثلاثاء قبل مواجهة مهمة في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم ضد سويسرا، لتتفاقم مشكلة الإصابات أمام أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد الإيطالي بموقعه على الإنترنت إن الفحوص أظهرت معاناة مهاجم لاتسيو من إصابة عضلية، وأوضح الاتحاد أن الفريق استدعى جيانلوكا سكاماتشا لاعب ساسولو بدلا منه.

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وستلعب إيطاليا ضد سويسرا في روما يوم الجمعة قبل السفر للعب في ضيافة إيرلندا الشمالية يوم الاثنين في ختام مشوارها بالتصفيات.

وستكون المباراة ضد سويسرا حاسمة، إذ يتساوى المنتخبان في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، وتتفوق إيطاليا بالأهداف.

وتحوم شكوك أيضا حول مشاركة نيكو باريلا لاعب الوسط وكذلك المدافع جيورجيو كيليني، حيث أكد الاتحاد الإيطالي عدم مرانها يوم الثلاثاء في ظل معاناتهما من كدمتين.

وخسر روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا جهود ثنائي روما نيكولو زانيولو ولورينزو بليغريني بسبب الإصابة يوم الاثنين، ولم ينضم ماركو فيراتي، الذي ساهم في الفوز ببطولة أوروبا 2020، للتشكيلة أيضا بسبب مشكلة أعلى الفخذ.