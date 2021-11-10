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جيمس ظهير إنجلترا مستمتع ببلوغ قمة مستواه

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ريس جيمس إنجلترا
جيمس في مباراة سابقة مع منتخب بلاده

جيمس ظهير إنجلترا مستمتع ببلوغ قمة مستواه

لندن - رويترز

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أكد ريس جيمس الظهير الأيمن لمنتخب إنجلترا أنه يستمتع ببلوغ قمة مستواه قبل خوض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم أمام ألبانيا وسان مارينو.

وسجل جيمس، الذي خرج من تشكيلة إنجلترا الشهر الماضي بسبب الإصابة، أربعة أهداف وصنع العدد ذاته مع تشيلسي في 12 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم.

وقال جيمس في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: أود القول في الوقت الحالي إنه من المرجح أنه يكون أفضل أداء بالنسبة لي، ومن المحتمل أن يكون قد ظهر ذلك من النتائج الأخيرة والمستويات المقدمة.

وأضاف: فريقي تشيلسي يؤدي بشكل رائع، ونحن نصنع الكثير من الفرص، لذا هذا يساعد بكل تأكيد، ولدي الكثير من اللاعبين الرائعين من حولي.

وتابع: عندما تلعب كل أسبوع، وتؤدي بشكل رائع، ويقدم الفريق أداء قويا ويخرج بشباك نظيفة ويفوز بالمباريات، فهذا بكل وضوح يساعد الجميع على الشعور بالثقة.

وتتصدر إنجلترا المجموعة التاسعة في تصفيات كأس العالم وبفارق ثلاث نقاط عن بولندا، وستلعب مع ألبانيا يوم الجمعة، ثم تواجه سان مارينو بعدها بثلاثة أيام.

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