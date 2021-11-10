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راموس يعود إلى تدريبات باريس الجماعية

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راموس في تدريبات باريس

راموس يعود إلى تدريبات باريس الجماعية

باريس - رويترز

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عاود المدافع الإسباني سيرجيو راموس تدريباته الجماعية في صفوف فريق باريس سان جرمان الفرنسي، بحسب ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصادر مقربة من اللاعب لتؤكد معلومات سابقة لراديو "مونتي كارلو" الثلاثاء.

وقال المصدر "عملية تعافي سيرخيو راموس تتواصل" علما بان المدافع البالغ من العمر 35 عاما لم يخض أي دقيقة حتى الان منذ انتقاله من ريال مدريد في صفقة حرة خلال الصيف الماضي لمعاناته من إصابة في ركبته.

وكان مدرب فريق العاصمة الفرنسية الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قال منتصف أكتوبر: لا يحبذ أي لاعب الخضوع للتدريبات بطريقة فردية. راموس يعاني من هذه الوضعية لكنه قوي من الناحية الذهنية.

ولم يعد راموس ضمن خطط مدرب إسبانيا لويس إنريكي الذي لم يقم باستدعائه إلى صفوف المنتخب الذي شارك في نهائيات كأس أوروبا خلال الصيف بسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها في الأشهر الاخيرة من الموسم الماضي.

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