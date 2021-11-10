سميث رو: ترك العادات السيئة أوصلني إلى منتخب إنجلترا

كشف إيميل سميث رو، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، كيف ساعده ترك عادات الشراب والطعام السيئة في صعوده السريع عقب استدعائه للمرة الأولى للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي الأول.

وحصل سميث رو على أول استدعاء له مع المنتخب الإنجليزي، الذي يواجه ألبانيا وسان مارينو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد استبعاد ماركوس راشفورد وجيمس وارد براوس.

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وظهر رو (21 عاماً) للمشهد مع أرسنال في نهاية الموسم الماضي، وسجل أهدافا مع أرسنال في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

وقال سميث روي لصحيفة "الغارديان" إن صعوده الأخير جاء بعدما ترك العادات السيئة المتعلقة بالنظام الغذائي والترطيب.

وأضاف سميث: لم أكن معتادا على تناول الطعام بشكل جيد. لم أكن أشرب بشكل جيد. قبل المباريات، لم أكن بهذا الترطيب. حاولت الآن أن أركز أكثر على هذا. لأكون صريحا فإن أرسنال صارم ولكني لم أستمع. أعتقد أنني من هنا كنت مخطئا. الآن أنا أستمع طوال الوقت.



وأردف: رتب لي النادي التعاقد مع طباخ. اسمه كريس وهو يأتي لمنزلي يوميا. أعيش مع والدتي، عادة ما تقوم هي بالطهي ولكن لا يتوجب عليها فعل هذا بعد الآن. كريس يقوم بالطهي لي ولها.

وشارك سميث روي في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسجل أربعة أهداف ومرر تمريرتين حاسمتين. كما سجل في كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة أمام فريق ويمبلدون في سبتمبر الماضي.