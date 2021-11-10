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صحيفة أسترالية: المنتخب السعودي يستمد قوته من الهلال

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من مباراة السعودية وفيتنام

صحيفة أسترالية: المنتخب السعودي يستمد قوته من الهلال

العربية.نت

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أشادت تقارير صحافية أسترالية، يوم الأربعاء، بقوة المنتخب السعودي الأول والنتائج المميزة التي حققها في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وفوزه بجميع المباريات الماضية وتواجده على رأس مجموعته بـ 12 نقطة.

ويستضيف منتخب أستراليا، يوم الخميس، نظيره السعودي ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى المونديال.

صورة ضوئية من موقع الصحيفة الأسترالية
صورة ضوئية من موقع الصحيفة الأسترالية

وسلطت صحيفة "ذا سيدني مورنينغ" الأسترالية الضوء على المنتخب السعودي في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، قالت خلاله: قوة كرة القدم السعودية ليست عبر المنتخب الوطني فقط الذي لم يخسر في آخر تسع مباريات، مما يجعلهم يتفوقون بثلاث نقاط على أستراليا في صدارة المجموعة الثانية، ولكن يمكن القول إن بصمة السعودية في كرة القدم العالمية أصبحت أكبر من أي وقت مضى.

وأضاف التقرير: لديهم أكبر نادٍ في السعودية، الهلال، الذي خسر نهائي 2014 أمام سيدني واندررز، لكنه حقق اللقب القاري في 2019، ووصل مرة أخرى إلى نهائي دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية، وهو المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب على حساب بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

هيرفي رينارد
هيرفي رينارد

ولفتت الصحيفة إلى أن قائمة "الأخضر" تضم سبعة لاعبين من الهلال، ووصفتهم بالبارعين، وقالت عن المنتخب: هم مجموعة من اللاعبين البارعين فنيا، يتمتعون أيضا بالسرعة والذكاء وأقوياء للغاية، يقودهم المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

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