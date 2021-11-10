كيليني يدعم دوري السوبر.. ويطالب بتقليص عدد فرق إيطاليا

شدد المدافع الإيطالي الدولي المخضرم جيورجيو كيليني على ضرورة وجود دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، مطالبا في الوقت نفسه بتخفيض عدد الفرق في الدوري الإيطالي.

كان قد تم الإعلان في أبريل الماضي عن المقترح المثير للجدل الخاص بإقامة دوري السوبر الانفصالي، والذي ضم فرق الدوري الإنجليزي الممتاز "الستة الكبار" إلى جانب يوفنتوس وإنتر وميلانو من إيطاليا وأتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا.

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وبعد انتقادات شديدة من الهيئات الإدارية ومجموعات المشجعين، انسحبت الفرق الإنجليزية الستة، بالإضافة لإنتر وميلان وأتلتيكو، من الاتفاقية، لكن برشلونة والريال ويوفنتوس تمسكوا بالخطة، فيما باءت محاولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لمعاقبة الثلاثي بالفشل.

وبينما عارض غالبية اللاعبين الاقتراح، يعتقد كيليني قائد فريق يوفنتوس أن هذا هو بالضبط ما تتطلبه كرة القدم الأوروبية.

وصرح كيليني الذي سيغيب عن مباراة إيطاليا وسويسرا يوم الجمعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022، بسبب الإصابة، لمحطة (دازن إيطاليا) التليفزيونية "لقد تحدثت إلى رئيس (يوفنتوس) منذ بضع سنوات حول هذا الموضوع".

وأضاف كيليني "مستقبل كرة القدم يتجه بشكل متزايد نحو النهج الأوروبي مقارنة بالدوريات المحلية. لاعب على مستوى يوفنتوس يريد خوض تلك المباريات بكل الاحترام الواجب ".

وأوضح كيليني "الرياضيون من مستوانا، وربما أيضا المشجعون، يريدون مشاهدة المزيد من هذه المباريات على المستوى الأوروبي".

وأكد النجم الإيطالي "لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة. ينبغي على المؤسسات والأندية واللاعبين الاجتماع لإصلاح الرزنامة وإنشاء مسابقات جديدة لإعادة إطلاق هذه الرياضة التي تظل الأجمل في العالم، ولكن يمكن أيضا تطويرها".

وتابع "في الولايات المتحدة، الذين يتقنون هذا النوع من الأشياء، أنشأوا دوريات سوبر في كل رياضة".

ويعتقد كيليني أيضا أنه ينبغي تعديل دوري الدرجة الأولى الإيطالي وتقليصه بشكل مثالي إلى 16 فريقا.

وكشف كيليني "يتعين أن نعود إلى 16 فريقا، لكنني أعتقد أن 18 فريقا سيسمح للدوري أن يكون أكثر تنافسية ويمنح مساحة إضافية لمباريات المستوى الأوروبي".