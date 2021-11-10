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لاعب ريال مدريد يتمنى التوفيق لبرشلونة

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كارفخال ديباي برشلونة ريال مدريد
كارفخال يتنافس على الكرة مع ديباي في "الكلاسيكو" الأخير

لاعب ريال مدريد يتمنى التوفيق لبرشلونة

العربية.نت

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تمنى داني كارفاخال لاعب ريال مدريد الإسباني التوفيق لتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في مهمته الجديدة، مؤكداً أنه لا يمكن استبعاد الفريق الكتالوني من الترشيحات للفوز ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول الترتيب قبل فترة التوقف الدولي الحالية، بفارق 11 نقطة خلف ريال سوسييداد المتصدر وبفارق عشر نقاط خلف ريال مدريد الوصيف.

وسيتولى تشافي لاعب الفريق السابق تدريب برشلونة عندما يستأنف الدوري، إذ قاد سيرجي بارخوان الفريق في آخر مباراتين عقب إقالة رونالد كومان من تدريب الفريق.

ويتوقع الكثير من المعلقين أنه يجب الانتظار للحصول على الألقاب، في الدوري على الأقل، ولكن كارفاخال لاعب الريال لا يستبعد برشلونة من المنافسة على اللقب، إذ قال لصحيفة "ماركا" : بعيدا عنه. نحترم كل منافسينا. متفاجئون لرؤية برشلونة يقبع بعيداً للغاية، ولكن لا يمكن لأي شخص أن يستبعدهم من الحصول على أي لقب. الاحترام ضروري. كل الفرق تمر بلحظات جيدة وأخرى سيئة، لكن كل شيء يخرج.

ويتوقع كارفخال تأثيرا قويا من تشافي، وقال إنه تغيير آمن. وصول شخصية مثل تشافي لبرشلونة سيملأهم بالحماس، بالرغم من أنه منافس، أتمنى له كل التوفيق.

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