مدرب أستراليا: سنضغط على المنتخب السعودي منذ البداية

أكد غراهام أرنولد مدرب أستراليا يوم الأربعاء أن فريقه سيحاول فرض الضغط على السعودية من صفارة البداية في مباراة مرتقبة بتصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في سيدني.

وتتصدر السعودية المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعد أربع مباريات، وتتقدم بثلاث نقاط على أستراليا، فيما يتأهل أول منتخبين في المجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

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وقال أرنولد للصحفيين قبل المواجهة في استاد وسترن سيدني يوم الخميس : ندرك أن السعودية تمر بسلسلة نتائج إيجابية، ونعرف أيضا أنها لعبت خلال تلك الفترة الكثير من المباريات على أرضها.

وأضاف: لذا أنتظر أن تكون عقليتنا مساء الغد هي فرض الضغط على المنافس والتأكد أننا سنبدأ بشكل سليم، وعدم منحه أي وقت للعب.

وتفتقد أستراليا، التي خسرت 2-1 أمام اليابان في سايتاما في الجولة الماضية، ثنائي الوسط توم روجيتش وآرون موي، لكنها ستحظى بدعم المشجعين لأول مرة على أرضها في أكثر من عامين.

ومع فرض قيود صارمة على دخول أستراليا منذ وقت مبكر من 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، التقى مجموعة من لاعبي فريق المدرب أرنولد من المحترفين في الخارج عائلاتهم هذا الأسبوع لأول مرة منذ أشهر.

وقال أرنولد: السيطرة على هذه المشاعر هو شيء أعمل عليه بجدية. أعتقد أن أكبر طاقة يمكن أن يحصل عليها اللاعبون ستتعلق بمقابلة عائلاتهم.