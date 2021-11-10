ميسي يشارك في تدريبات الأرجنتين الجماعية

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التمارين الجماعية لمنتخب "ألبيسيليستي" تحضيراً لاستحقاقيه المهمين أمام الأوروغواي والبرازيل في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر.

وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة "البرغوث" الصغير البالغ 34 عاماً مع بلاده، على خلفية شعور الوافد الجديد إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بانزعاج عضلي في أحد الفخذين وألم متكرر في ركبته اليسرى قبل 10 أيام.

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وكان مدرب النادي الباريسي ماوريسيو بوكيتينو عمد إلى إخراج مواطنه خلال الاستراحة أمام ليل (فاز سان جيرمان 2-1) في الـ "ليغ1"، قبل أن يغيب أسطورة برشلونةالاسباني السابق عن المباراتين التاليتين لفريقه أمام لايبزيغ الالماني (2-2) في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبوردو (3-2) ضمن منافسات المرحلة 13 من الدوري المحلي.

وكانت قناة "لا سيكستا" الاسبانية نقلت مقاطع مصورة تُظهر ميسي في العاصمة مدريد مساء الخميس وهم يهم بالخروج من عيادة للعلاج الطبيعي، حيث سبق لخواكين خوان، مؤسس هذا المركز الطبي أن عالج الأرجنتيني بعد تعرضه لتمزق الرباط الجانبي في عام 2015.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام الأرجنتينية، من المقرر أن يشارك ميسي في المواجهتين المقبلتين، حيث تسافر الأرجنتين إلى العاصمة مونتيفيديو لمواجهة منتخب الأوروغواي الجمعة، قبل أن تستقبل البرازيل متصدرة المجموعة الأربعاء في 17 الشهر الحالي.