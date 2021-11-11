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أستون فيلا يتعاقد مع جيرارد

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جيرارد خلال تقديمه مدرباً لأستون فيلا

أستون فيلا يتعاقد مع جيرارد

لندن - رويترز

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أعلن أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس تعيين ستيفن جيرارد مدربا جديدا بعد رحيله عن رينجرز الاسكتلندي.

وسيخلف جيرارد في المنصب دين سميث الذي أقيل يوم الأحد عقب الهزيمة الخامسة على التوالي في الدوري ليتراجع فيلا للمركز 16 برصيد عشر نقاط، بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط، بعد 11 مباراة.

وقاد جيرارد (41 عاما)، الذي لعب أكثر من 700 مباراة مع ليفربول بين 1998 و2015 وتوج بتسعة ألقاب في أنفيلد، رينجرز لتحقيق لقب الدوري الاسكتلندي في الموسم الماضي لأول مرة منذ 2011 وبدون أي هزيمة.

وقال جيرارد في بيان: أستون فيلا ناد ثري بتاريخه ومكانته في الكرة الإنجليزية، وأنا فخور للغاية بأن أكون مدربه الجديد، أود التعبير عن امتناني الشديد لكل شخص مرتبط بغلاسغو رينجرز لمنحي هذه الفرصة لتدريب فريق أيقوني.

وتابع: مساعدة هذا النادي في تحطيم الرقم القياسي والفوز باللقب 55 في الدوري ستبقى ذكرى مميزة في قلبي وأتمنى التوفيق في المستقبل للاعبين والطاقم والمشجعين.

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