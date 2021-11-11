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أنشيلوتي يستبعد تدريب منتخب إيطاليا

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أنشيلوتي
أنشيلوتي مدرب ريال مدريد

أنشيلوتي يستبعد تدريب منتخب إيطاليا

مدريد - د ب أ

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نأى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد لكرة القدم بنفسه عن تدريب منتخب بلاده يوما ما، مؤكدا أنه يستمتع بالعمل بشكل يومي على مستوى الأندية.

ويتولى روبرتو مانشيني تدريب منتخب إيطاليا حتى 2026 وقد نجح في قيادة الآزوري للفوز بلقب يورو 2020 في مسيرة رائعة لم يتعرض خلالها الفريق لأي هزيمة طوال 37 مباراة.

وقال أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لشبكة "اي اس بي ان" يوم الخميس لدى سؤاله عن إمكانية تحوله لتدريب المنتخب الإيطالي: لا أعرف ، لا أعرف.

وأوضح المدرب السابق لبارما ويوفنتوس وميلان ونابولي: أحب العمل على أساس يومي في تدريب الأندية، علي أن أفكر بشأن تدريب المنتخب الوطني لكني لا أعتقد ذلك.

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