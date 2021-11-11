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الدوري الإنجليزي يعلن مواعيد مبارياته قبل وبعد كأس العالم 2022

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مباراة سابقة بين ليفربول وسيتي

الدوري الإنجليزي يعلن مواعيد مبارياته قبل وبعد كأس العالم 2022

لندن - رويترز

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أعلن مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس أن المسابقة ستتوقف بعد الأسبوع الذي ينطلق في 12 و13 نوفمبر الموسم المقبل، وستستأنف نشاطها في 26 ديسمبر كانون الأول بعد انتهاء كأس العالم.

وسينطلق الموسم في السادس من أغسطس، وستكون مباريات الجولة 16 الأسبوع الأخير قبل فترة استدعاء اللاعبين الدوليين لمنتخباتهم للمشاركة في كأس العالم.

وستقام الجولة الأخيرة من مباريات الدوري في 28 مايو 2023 وستجري كلها في توقيت واحد كما جرت العادة. وستقام كأس العالم في قطر بين 21 نوفمبر و16 ديسمبر العام المقبل.

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