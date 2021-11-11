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اليابان تحافظ على حظوظها بالفوز على فيتنام

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من لقاء فيتنام واليابان

اليابان تحافظ على حظوظها بالفوز على فيتنام

هانوي - د ب أ

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حافظ المنتخب الياباني على آماله في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر، وذلك عقب تغلبه على مضيفه منتخب فيتنام 1 - صفر، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بتصفيات آسيا.

وسجل جونيا ايتو هدف المباراة الوحيد لليابان في الدقيقة 17.

ورفع منتخب اليابان رصيده إلى تسع نقاط محتلا المركز الثالث بفارق نقطة خلف منتخب أستراليا صاحب المركز الثاني، وبفارق أربع نقاط خلف المنتخب السعودي متصدر الترتيب.

على الجانب الآخر، تلقى منتخب فيتنام خسارته الخامسة على التوالي، ليواصل احتلال المركز الأخير في المجموعة بدون رصيد من النقاط.

يذكر أن صاحبي المركز الأول والثاني في المجموعة يتأهلان مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يخوض صاحب المركز الثالث مباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية، ويتأهل الفائز منهما لمباراة فاصلة في الملحق العالمي للتصفيات.

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