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كوريا الجنوبية تعبر الإمارات وتتصدر

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من لقاء الإمارات وكوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تعبر الإمارات وتتصدر

سيول - د ب أ

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اقتنص منتخب كوريا الجنوبية فوزا ثمينا من ضيفه الإماراتي 1 - صفر يوم الخميس في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

ويدين الفريق الكوري بالفضل في هذا الفوز لهوانج هي تشان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 من ضربة جزاء.

وصعد منتخب كوريا لصدارة المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة من خمس مباريات بفارق نقطة واحدة عن المنتخب الإيراني الوصيف والذي يلاقي نظيره اللبناني في وقت لاحق اليوم.

وتوقف رصيد المنتخب الإماراتي عند ثلاث نقاط ليبقى في المركز الرابع.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى مونديال قطر 2022، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في المجموعتين في الملحق الآسيوي، من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

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