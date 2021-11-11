منتخب إيران يخطف الفوز من لبنان في الوقت القاتل

أهدر منتخب لبنان فوزا ثمينا على أرضه أمام إيران بعد أن استقبل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخسر 2-1 في تصفيات كأس العالم لكرة القدم اليوم الخميس.



وضع سوني سعد لبنان في المقدمة في الدقيقة 37 واستمرت النتيجة حتى نهاية الوقت الأصلي ما كان سيحرم إيران من الصدارة.



لكن الزوار انتفضوا متأخرا وأدرك سردار أزمون التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع ثم انتزع أحمد نور الله الفوز بعد أربع دقائق وسط صدمة أصحاب الضيافة.

ورغم الهزيمة يبقى لبنان في المركز الثالث ولديه خمس نقاط من خمس مباريات بعد هزيمة الإمارات، صاحبة المركز الرابع بثلاث نقاط، من كوريا الجنوبية 1-صفر في وقت سابق.



ويمكن للعراق، الذي يملك ثلاث نقاط، انتزاع المركز الثالث اذا فاز على سوريا، متذيلة الترتيب بنقطة واحدة، في وقت لاحق.



وتمسكت إيران بالصدارة برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية.



ويتأهل أول فريقين من مجموعتين إلى النهائيات في قطر العام المقبل في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.