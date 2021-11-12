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أسكتلندا تحجز مقعداً في ملحق كأس العالم

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هدف باترسن

أسكتلندا تحجز مقعداً في ملحق كأس العالم

شيسيناو - رويترز

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سجل الظهير الأيمن نيثن باترسون أول أهدافه مع أسكتلندا وصنع الآخر لزميله تشي أدامز في انتصار 2-صفر على مضيفتها مولدوفا ليحجز الفريق الزائر مكانا في ملحق تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقرر في مارس.

أنهى باترسون البالغ عمره 20 عاما حالة الجمود قبل الاستراحة وبعدها صنع الهدف الثاني لزميله آدمز في منتصف الشوط الثاني لتحقق اسكتلندا انتصارا سهلا ضمن لها المركز الثاني في المجموعة السادسة.

وتملك اسكتلندا 20 نقطة من تسع مباريات ولا يمكن اللحاق بها كما لا يمكنها تخطي الدنمارك متصدرة المجموعة التي تحل ضيفة على غلاسكو في المباراة الأخيرة يوم الاثنين والتي ستكون مجرد تحصيل حاصل للفريقين.

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