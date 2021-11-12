.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أغويرو يكشف عن حالته الصحية وقصة اعتزاله

  • الخط
أغويرو
أغويرو لحظة خروجه في المباراة الأخيرة

أغويرو يكشف عن حالته الصحية وقصة اعتزاله

برشلونة - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أكد المهاجم الأرجنتيني، سيرخيو أغويرو، أنه يتعامل بإيجابية في الوقت الذي ينتظر فيه تحديد مصيره إذا ما كان سيتم إجباره على الاعتزال بسبب مشكلة في القلب.

وذكرت تقارير صحافية في إقليم كتالونيا، يوم الجمعة، أن أغويرو ربما يضطر إلى وضع نهاية مبكرة لمسيرته بسبب ضربات القلب غير المنتظمة.

وشعر أغويرو بآلام في الصدر خلال مباراة فريقه مع ألافيس في الدوري الإسباني في 30 تشرين أكتوبر، فيما أكد ناديه بعد ذلك أنه يعاني من عدم انتظام في ضربات القلب.

وعقب خضوعه لفحوصات، خرج أغويرو، والذي بدأ مباراتين كأساسي مع فريقه في الدوري الإسباني منذ انضمامه إليه في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي الإنجليزي، من حسابات برشلونة في الأشهر الثلاث القادمة.

وأوضحت إذاعة "راديو كتالونيا" أن أزمة أغويرو ربما تكون أسوأ مما كان يخشاه النجم الأرجنتيني، مشيرة إلى إمكانية اعتزاله اللعب في سن 33 عاما.

ولجأ أغويرو إلى موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث نفى تلك الأخبار، مؤكدا أن القرار بشأن مستقبله لن يتم اتخاذه حتى فبراير القادم.

وقال أغويرو: بالنظر إلى الشائعات أود التوضيح بأنني أتبع تعليمات أطباء النادي، وأقوم بإجراء الفحوصات وأتلقى العلاج وأرى أنه يمكن حدوث تطور خلال 90 يوما، دائما إيجابي.

وعانى أغويرو من إصابة أخرى منذ انضمامه إلى برشلونة، ليكتفي بالمشاركة في خمس مباريات مع الفريق في كل البطولات بالموسم الحالي، بإجمالي 166 دقيقة.

وسجل أغويرو هدفه الأول والوحيد مع برشلونة في "الكلاسيكو" أمام ريال مدريد، حيث سجل اللاعب الأرجنتيني هدف فريقه الوحيد في اللقاء الذي خسره 1 - 2.

وقبل انضمامه لبرشلونة، سجل أغويرو 260 هدفا مع مانشستر سيتي في 390 مباراة خاضها مع النادي، بما في ذلك هدف تتويج فريقه بلقب الدوري في موسم 2011 - 2012 في شباك كوينز بارك رينجرز، ليخطف فريقه اللقب.

وكان أغويرو، الذي ولد في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، لعب لثلاثة أعوام مع اندبيندينتي في بلاده، وخمسة أعوام مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً: نسج حكايات قذرة بحقي طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً: نسج حكايات قذرة بحقي
تأتي من صديق.. احذر هذه الرسالة على واتساب! تأتي من صديق.. احذر هذه الرسالة على واتساب!
الأكثر قراءة
بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال سمعان العاني؟ بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال سمعان العاني؟
بالصور.. قائمة الممنوحين الجنسية السعودية بالصور.. قائمة الممنوحين الجنسية السعودية
محمد رمضان يغضب جمهوره.. بفيديو جريء مع فنانة هندية محمد رمضان يغضب جمهوره.. بفيديو جريء مع فنانة هندية
فيديو لجنديات سعوديات بعرض عسكري.. ينتشر كالنار بالهشيم فيديو لجنديات سعوديات بعرض عسكري.. ينتشر كالنار بالهشيم
مفاجأة في فرنسا.. رصد متحور جديد من كورونا بمدرسة مفاجأة في فرنسا.. رصد متحور جديد من كورونا بمدرسة
شاهد شقيق عادل إمام يرد: شاهد شقيق عادل إمام يرد: "الزعيم بيلعب مع أحفاده"
قبل أن تذهب
زوج نازين المعتقلة بإيران يخوض معركة الأمعاء الخاوية لإطلاق سراحها
زوج نازين المعتقلة بإيران يخوض معركة الأمعاء الخاوية لإطلاق سراحها
اكتشف المزيد