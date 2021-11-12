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إطلاق سراح لاعبة باريس بعد الاعتداء على زميلتها الجزائرية

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حمراوي "على اليمين" وديالو

إطلاق سراح لاعبة باريس بعد الاعتداء على زميلتها الجزائرية

باريس - رويترز

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أعلن باريس سان جيرمان أن الشرطة الفرنسية أطلقت سراح لاعبة فريق كرة القدم للسيدات أميناتو ديالو يوم الخميس بعد واقعة الاعتداء على زميلة لها بالفريق الأسبوع الماضي.

وقال سان جيرمان يوم الأربعاء إن الشرطة احتجزت ديالو بعد فتح تحقيق في الاعتداء المزعوم.

وذكرت صحيفة ليكيب أن ديالو (26 عاما) حرضت على إصابة زميلتها الفرنسية ذات الأصول الجزائرية خيرة حمراوي عن طريق مطالبة رجلين مقنّعين بإخراجها من سيارة والاعتداء عليها في الرابع من نوفمبر.

وأوضح النادي في بيان: أطلقت الشرطة سراح أميناتو ديالو وسيواصل النادي دعم لاعباته ومساعدتهن في اجتياز هذه المحنة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: يشدد باريس سان جيرمان على ثقته في النظام القضائي لتسليط الضوء الكامل على الأحداث. يود النادي توجيه الشكر لكل شخص ضبط النفس واحترم قرينة البراءة وخصوصية الفريق.

وانتقلت ديالو، التي شاركت في سبع مباريات مع منتخب فرنسا، إلى سان جيرمان قادمة من جانجون في 2016.

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