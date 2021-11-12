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البرازيل تحافظ على سجلها الفريد في كأس العالم

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فرحة نيمار وفينيسيوس بهدف باكيتا

البرازيل تحافظ على سجلها الفريد في كأس العالم

ريو دي جانيرو - أ ف ب

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حافظت البرازيل على سجلها الفريد بخوض جميع نسخ كأس العالم لكرة القدم منذ انطلاقها عام 1930، بعد ضمانها التأهل إلى نهائيات قطر 2022 إثر فوزها الجمعة على ضيفتها كولومبيا 1-صفر.

بهدف من لوكاس باكيتا وتمريرة حاسمة لنجمها نيمار قبل نحو ثلث ساعة من النهاية، باتت بطلة العالم خمس مرات (رقم قياسي) أول دولة أميركية جنوبية تتأهل إلى المونديال المقبل. وبالإضافة إلى قطر المضيفة، أصبحت ثالث منتخب يتأهل إلى مونديال 2022، بعد ألمانيا والدنمارك.

وتابع "سيليساو" حصد النقاط في تصفيات مثالية، رافعاً رصيده إلى 34 نقطة بعد فوزه في 11 مباراة من أصل 12 (27 هدفاً مقابل 4 في مرماه). وحده التعادل السلبي على أرض كولومبيا الشهر الماضي شكّل ثغرة في مشواره الرائع ضمن التصفيات.

وقال باكيتا (24 عاماً) لاعب ليون الفرنسي بعد تسجيل هدف الفوز: أعتقد أن الفوز جاء ثمرة العمل. يجب أن نواصل في التركيز على كل مباراة.

تابع: بكيت من الفرح بعد التسجيل، لأني سعيد جداً بعيش هذه اللحظات مع منتخب البرازيل.

ويتأهل أربعة منتخبات من المجموعة الأميركية الجنوبية الموحدة مباشرة إلى المونديال.

وبات الفارق بين البرازيل وكل من تشيلي وكولومبيا والأوروغواي 18 نقطة قبل خمس جولات على النهاية، علماً أن البرازيل لعبت مباراة أقل بعد توقف مواجهتها مع ضيفتها الأرجنتين، حيث توقفت المواجهة بينهما في 5 سبتمبر بعد دقائق معدودة على انطلاقها في ساو باولو، بسبب اتهام بعض لاعبي المنتخب الضيف بمخالفة بروتوكولات فيروس كورونا.

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